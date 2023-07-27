Kahramanmaraş’ın dondurma firması Alpedo, Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangınlarında görevli personel ve vatandaşlar için 3 bin kişilik dondurma gönderdi.

Orman yangınlarının ardından harekete geçen Alpedo Dondurma, araçlarıyla yangın bölgelerine hareket etti. Kavurucu hava sıcaklığının yanı sıra orman yangınlarıyla mücadele eden personel ve vatandaşları serinletmek isteyen Alpedo, 3 bin kişilik dondurmayı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki’ye teslim etti.

Alpedo Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Ülkemizin birçok noktasında çıkan orman yangınları herkesi üzdüğü gibi bizleri de üzüyor. Biz Kahramanmaraş dondurmasını bir nebze de olsun serinletsin diye, orman yangınlarla mücadele eden görevlilere ve vatandaşlara ikram ettik. İlk etapta 3 bin kişilik dondurma ikramında bulunduk. Bunun devamı gelecek. İnşallah kısa sürede orman yangınları biter. Allah ülkemizi ve şehrimizi doğal afetlerden korusun herkese geçmiş olsun” dedi.