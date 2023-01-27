Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından açıklamaya göre, Kocaelispor’un sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği defans oyuncu Alpay Çelebi ile anlaşmaya varıldı. 23 yaşındaki oyuncu ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Alpay Çelebi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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