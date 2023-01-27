Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Alpay Çelebi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Alpay Çelebi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından açıklamaya göre, Kocaelispor’un sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği defans oyuncu Alpay Çelebi ile anlaşmaya varıldı. 23 yaşındaki oyuncu ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandı.
1,95 boyundaki stoper Beşiktaş altyapısından yetişmişti.
Yorumlar