Özmol, geçtiğimiz yıl babası Kaşif Coşkun Özmol’u da kaybetmişti. Vicdan Özmol’un cenazesi, Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii’nde, ikindi namazını müteakip kaldırılarak, Gemlik Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi. Vicdan Özmol’un cenazesine ailenin yakınları katıldı.

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinin sevilen karakterleri arasında yer alan, ’Çaycı Hüseyin’ olarak tanınan Alpaslan Özmol’un annesi Vicdan Özmol hayatını kaybetti. Acı haberi Özmol’un şimdilerde rol aldığı “Kuruluş Osman” dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ’Çaycı Hüseyin’ karakteriyle bir döneme damga vuran Alpaslan Özmol’un annesi hayatını kaybetti.

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