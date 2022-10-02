Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Solhan Spor, 1. hafta müsabakasında sahasında Hatay Erzin Yeşilkent Voleybol takımını 3-2 mağlup etti.
Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Solhan Spor, 1. hafta müsabakasında sahasında Hatay Erzin Yeşilkent Voleybol takımını 3-2 mağlup etti.
Salon: Solhan Spor Salonu
Hakemler: Mahmut Karaca, Halil İbrahim Ürkmez
Solhan Spor: Engin Baytekin, Ertuğrul Güven, Murat Özgür Deniz, Muhammed Hasan Örücü(L), Samet Gümüs, Emincan Kocabaş, Kemal Can Sunay, Yiğit Kaan Özkan, Metin Baran Taşkıran, Emre Can Teke, Alper Özdemir, Samet Karahan(L)
Hatay Erzin Yeşilkent: Atakan Utku Hayta, Ulaşcan Altay, Oğuzhan Altıntaş(L), Özgur Ramıs Ali, Rıdvan Karataş, Barıs Bıyıklı, Muhammet Ali Arslan, Erkan Demirci, Eren Ferhan Akaalp, Mehmet Mağara, Fahrı Sarac, Emre Makinacı
Setler: 25-22, 25-22, 23-25, 25-23, 15-9
Süre: 30, 32, 30, 34, 15 (141 dakika)
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