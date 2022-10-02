Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Solhan Spor, 1. hafta müsabakasında sahasında Hatay Erzin Yeşilkent Voleybol takımını 3-2 mağlup etti.

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