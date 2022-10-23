Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Solhan Spor, 4. hafta müsabakasında sahasında Niksar Belediyespor takımını 3-2 mağlup etti.
Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Solhan Spor, 4. hafta müsabakasında sahasında Niksar Belediyespor takımını 3-2 mağlup etti.
Salon: Solhan Spor Salonu
Hakemler: Furkan Salduz, Halil İbrahim Ürkmez Solhan Spor: Engin Baytekin, Ertuğrul Güven, Murat Özgür Deniz, Muhammed Hasan Örücü(L), Samet Gümüs, Emincan Kocabaş, Kemal Can Sunay, Yiğit Kaan Özkan, Metin Baran Taşkıran, Emre Can Teke, Alper Özdemir, Samet Karahan (L)
Niksar Belediyespor: Aykut Güneş, Hakan Kemerli, Mert Tetik, Eren Öner, Taner Kabakçı, Akif Taner Yurtsal, Tunay Numan Erdoğan, Mertcan Akın, Ahmet Ağcayazı, Rıdvan Sağlık, Yusuf Erdem, Samet Hüseyinoğlu
Setler: 25-19, 25-17, 25-22
Süre: 24, 25, 26 (75 dakika)
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