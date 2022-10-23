Bingöl Belediye Başkanı Arıkan: “Şehrimize yeni bir vizyon katıyoruz”

Bingöl Belediye Başkanı Arıkan: “Şehrimize yeni bir vizyon katıyoruz”

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Solhan Spor, 4. hafta müsabakasında sahasında Niksar Belediyespor takımını 3-2 mağlup etti.

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