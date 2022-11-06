YÖK Başkanı Özvar Bingöl’de öğrencilerle bir araya geldi

YÖK Başkanı Özvar Bingöl’de öğrencilerle bir araya geldi

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Solhan Spor, 6. hafta müsabakasında sahasında Gümüşsu Gümüşhane Spor takımına 3-1 mağlup oldu.

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