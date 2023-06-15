Anadolu’nun kapılarının açıldığı Alparslan diyarı kadim şehir Muş’ta eğitim gören Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, tuvale işledikleri resimlerle şehrin tarihini tanıtıyor.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, tuvallerine işledikleri tarihi mekânlar ile şehrin tarihi ve kültürel yapısına dikkat çekiyor. Öğrenciler, şehirde birçok medeniyetten kalma tarihi yapı dokularının korunması için tuvale işledikleri resimlerle tarihi eserlerin korunmasına dikkat çekiyor. 6 aylık çalışmayla birçok eseri resmeden öğrenciler, yaptıkları çalışmaları açacakları sergiyle vatandaşlara tanıtacak.

Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğretmeni Turan Sur, ilin tanıtımı için böyle bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, “Öncelikle ilimizin çok kadim bir tarihi var. Bu noktada tarihi mekânları çok fazla. Öğrencilerimizin tarihlerini tanıma ve ilimizi tanımaları için bu faaliyeti yaptık. Bu faaliyetleri yaparken köy köy, kasaba kasaba gezerek öğrencilerimizin tarihi mekânlar önünde çizimlerini yapmalarını sağladık. Bu faaliyetlerle hem ilimizin tanıtımına katkıda bulunduk hem de gençlerimizin okulumuzun yapısına uygun öğrencilik faaliyetini yapmasını sağladık” dedi.

Resim bölümü öğrencisi Burak Karakaya ise “Muşumuzu ve okulumuzu tanıtmak için tuvallerimizi alarak tarihi mekânların çizimlerini yaptık. Hasbet Kalesi, Murat Köprüsü ve Mercimek Kale Höyüğünde çalışmalar yaptık. Buradaki amacımız ilimizi ve kültürümüzü tanıtmaktır. Bugün tarihi mekânların resimlerini çizerek ilimizin tanıtımında katkıda bulunduk” şeklinde konuştu.