Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Ülkü Ocakları’nın haftalık eğitim seminerleri kapsamında bu hafta "Ülkü Şuur Kavramları" konulu bir seminer gerçekleştirildi.

Seminere, Ülkü Ocakları Tavşanlı İlçe Başkanı Murat Akkaya ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde, il ve ilçe düzeyinden çok sayıda partili, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve belediye meclis üyesi katıldı.

Ülkü Ocakları Tavşanlı İlçe Başkanı Murat Akkaya, gençlerin bilgi ve donanımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen seminere gösterilen ilgiye teşekkür etti ve birlik beraberlik mesajları verdi.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ise ülkücü gençliğin sahip olması gereken özelliklere değinirken, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın uzaktan eğitim imkanlarından tüm üyelerin ücretsiz olarak yararlanabileceğini belirtti.

Toplantının en dikkat çekici gelişmesi ise Tavşanlı Belediye Meclisi üyelerinin yaptığı açıklama oldu. Meclis üyeleri, Tavşanlı’nın merkezinde bulunan bir alana (Emirler Caddesi ve Küçük Meydan sokak arasında yer alan alan) Alparslan Türkeş isminin verilmesine karar verildiğini müjdeledi.