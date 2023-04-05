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Programda, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Ertuğrul Cevahir, Başbuğ Alparslan Türkeş’i anan birer konuşma yaptı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programına; Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan YardımcılarI Abdullah Damcı, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

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