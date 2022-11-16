Akdağmadeni Belediyesi’nin her mahalleye bir sosyal tesis hedefiyle başlatmış olduğu çalışmalar doğrultusunda Alparslan Türkeş Parkı tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Akdağmadeni Belediyesi’nin her mahalleye bir sosyal tesis hedefiyle başlatmış olduğu çalışmalar doğrultusunda Alparslan Türkeş Parkı tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) üretken belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Akdağmadeni Belediyesi, yapımını tamamladığı Alparslan Türkeş Parkı’nı Yeni Mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. 6 bin metrekare alanıyla ilçeni en büyük park ve yeşil alanlarından biri olan Alparslan Türkeş Parkı’nın içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, kameriyeler ve spor alanları bulunuyor.

Alparslan Türkeş Parkı’nı ilçe halkının hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Mahallede yaşayan vatandaşlarımız bu bölgenin önceki halini gayet iyi hatırlar. Burası molozların döküldüğü mezbelelik bir alandı. Yapmış olduğumuz dere ıslah ve çevre düzenleme çalışmasından sonra bir mahallemizin daha büyük bir sorununu çözdük. Akdağmadeni Belediyesi’nin elini attığı yeri nasıl çöplükten güzelliğe, bataklıktan ferahlığa çıkardığını tamamlamış olduğumuzu bu proje ile görüyoruz. Alparslan Türkeş Parkı ile birlikte Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Akdağmadeni Kız İmam Hatip Lisesi’nin kullanımı zor olan yoluna alternatif bir yolu da ilçemize kazandırmış olduk. Türk’ün son Başbuğu Alparslan Türkeş’in ismini hem Akdağmadeni’ne kazandırdığımız bu tesiste hem de açılan yeni caddemizde yaşatacağız. Akdağmadeni halkına sosyal tesis, çocuklara ise oyun parkı olarak hizmet verecek projemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.