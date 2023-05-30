Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan yaklaşık 400 milyon liraya mal olan Alparslan Türkeş Caddesi’nin açılışı, Taşköprü Alt Geçidi’nin de temel atma programı düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, seçimden hemen sonra 2 önemli yatırım için bir araya geldiklerini belirterek, “Alparslan Türkeş Caddemiz trafiğin yeni akslarından birisi olacak. Temelini attığımız Taşköprü Alt Geçidi de hem Alparslan Türkeş Caddesi’ni kesintisiz bir hale getirecek hem de Tren Yolu Caddesi etrafında açtığımız Karabağ ve Kazakistan caddelerinin çevre yoluna kadar kesintisiz bir şekilde ulaşımını sağlamış olacak. Konya Modeli Belediyecilik artık Türkiye’de konuşulan bir marka haline dönüştü ve Konya’mız için yarınlar çok daha güzel olacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Alparslan Türkeş Caddesi’nin açılışı ile Taşköprü Alt Geçidi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta 2 turlu önemli bir seçim gerçekleştirdiğini hatırlattı. Mecliste Cumhur İttifakı’nın büyük bir çoğunluğa eriştiğini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girdiği 17. seçimi kazanarak 13. Cumhurbaşkanı seçildiğini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Bu seçimlerde Konya’mız yine her zaman olduğu gibi yüzde 73’le Türkiye’nin en önde gelen büyükşehirlerinden birisi olarak cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Yüzyılı’na büyük bir destek vermiş oldu. Seçimlerin sonucuna baktığınızda hem şehrimizde hem Türkiye’nin bütün şehirlerinde çok coşkulu bir kutlamaya şahit olduk. Ama asıl dikkatimizi çeken dünyanın her yerinde, hem soydaşlarımızın, Türklerin bulunduğu yerlerde hem de mazlum coğrafyalarda Müslümanların büyük bir sevinç içinde olduğunu gördük. Bu da cumhurbaşkanımızın dünya lideri olduğunun bir işaretidir. İnşallah seçimlerde hep söylediğimiz gibi İstanbul’un fethinin yıldönümünde Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcını gerçekleştirmiş olduk. Ülkemize, şehrimize ve tüm dünyaya hayırlı olsun” dedi.

“2 önemli program için seçimden 1 gün sonra bir araya geldik”

AK Parti Belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği gibi ‘durmak yok, yola devam’ zihniyetiyle yoğun günlerden hemen sonra 2 önemli program için hemen seçimden 1 gün sonra bir araya geldik. Çünkü Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrimize hizmet ediyoruz. Şehrimizin her noktasında altyapı eksiklerinin tamamlanması, sosyal alanların artırılması, gönül belediyeciliğinin artarak devam etmesi ve şehrimizin ihtiyaçlarının tamamlanması konusunda gece gündüz gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Abdülhamid Han, Kazakistan, Karabağ, Necmettin Erbakan Caddeleri gibi hizmetlerle şehir içi trafiği rahatlatmayı hedeflediklerinin altını çizen Uğur İbrahim Altay, “Bununla birlikte özellikle yeni almış olduğumuz otobüsler ki 470 milyon lira öz kaynakla 127 yeni otobüsü şehrimize kazandırmıştık. Şimdi inşallah 50 yeni otobüsle ilgili çalışmalarımız tamamlandı, hafta sonunda ilk etap gelmeye başlayacak. Böylece şehir içinde ulaşım konforumuzun artırılmasıyla ilgili de önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Sadece seçim döneminde 7 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında 36 farklı noktada açılışlar ve temel atma törenleri gerçekleştirdik. Bu işlerin toplam bedeli 3 milyar 862 milyon lira oldu. Cumhurbaşkanımızın Konya mitinginde açmış olduğu 1 milyar 400 milyon liralık belediyemizin eserlerini de içine kattığınızda toplamda 5 milyar 300 milyon liralık eserin hizmete açılışı ve temel atmasını gerçekleştirmiş olduk. Bu açılış ve temel atmalar içerisinde belki en önemlisi, bütçe olarak da en yükseği 2 milyar 300 milyon lira bedelle Konyaray Banliyö hattının temel atma töreniydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüze tekrar şükranlarımı sunuyorum. Konya’nın uzun süredir beklediği, özellikle Meram bölgesinde çalışan kardeşlerimizin sanayi alanlarına ve organize sanayi bölgelerine ulaşabilmesi, şehir içinde toplum ulaşım adına yeni bir aks kazandırmakla ilgili 17,3 kilometre uzunluğunda 13 duraktan oluşan Konyaray’ın da temelini atmış olduk. İnşallah 2 yıl içerisinde tamamlanacak çalışmalarla Konya Banliyösu da Konya ulaşımının ağının ana omurgalarından birisi olacak” şeklinde konuştu.

“Bu yıl da bizi çok yoğun bir çalışma bekliyor”

Bir taraftan seçim çalışmaları yaptıklarını bir taraftan da şehrin hizmetlerinde eksik kalmaması için çalıştıklarını kaydeden Altay, Konya’nın son dönemde en önemli markalarından birisi haline gelen Darü’l-Mülk projelerinde de çalışmaların eksiksiz devam ettiğini ifade ederek, “Bu yıl da bizi çok yoğun bir çalışma bekliyor. Tabii her seferinde ifade ediyoruz; Konya’nın bu yoğun desteğine, biz 25 saat çalışsak, haftanın 8 günü çalışsak Konya’nın hakkını ödeyemeyiz. Tekrar tüm Konyalılara bize gösterdikleri, cumhurbaşkanımıza gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Konya’mız için yarınlar çok daha güzel olacak”

Açılışını yaptıkları Alparslan Türkeş Caddesi’nin 3,5 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde; bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeleriyle trafiğin yeni akslarından birisi olacağını söyleyen Altay, “Bu caddede kamulaştırma çalışmalarımız, altyapı çalışmalarımız ve üstyapı çalışmalarımız tamamlandı. Bu vesileyle 93 milyon liraya mal olan Alparslan Türkeş Caddemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2. olarak da Taşköprü Alt Geçidi’nin temelini atıyoruz. Taşköprü Alt Geçidi de hem Alparslan Türkeş Caddesi’ni kesintisiz bir hale getirecek hem de Tren Yolu Caddesi etrafında açtığımız Karabağ ve Kazakistan Caddelerinin de çevre yoluna kadar kesintisiz bir şekilde ulaşımını sağlamış olacak. Alt geçidimiz de 303 milyon liralık maliyetiyle kesintisiz bir şekilde yapımına devam ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden açılışını gerçekleştirmeyi temenni ediyorum. Merkez ilçe belediye başkanlarımız ve merkez dışındaki 28 belediye başkanımızla Cumhur İttifakı’mızın değerli il başkanlarıyla Konya’mıza hizmet etmek için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Konya artık sadece Türkiye’nin değil; dünyanın en önemli şehirlerinden birisi haline geliyor. Konya Modeli Belediyecilik artık Türkiye’de konuşulan bir marka haline dönüştü ve Konya’mız için yarınlar çok daha güzel olacak diye temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “2 aylık bir süreci güzel bir sonuçla tamamladıklarını belirterek, “Ülkemize hizmet etmeye devam edebilmenin önü açılmış oldu. 24 saat çalışmıyoruz. 25,26,27 saat çalıştığımız oluyor. ‘Durmak yok yola devam’ bizim sloganımız. 7/24, 365 gün rabbim bize ömür verdikçe, güç kuvvet verdikçe ve hemşehrilerimiz de bizi desteklediği sürece onlara layık olma adına maksimum insani performansı göstererek ekiplerimizle birlikte koşturuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız bütün işlerde yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Önemli bir cadde, ismiyle de güzel bir yapı oluşturuyor. Rahmetle andığımız Alparslan Türkeş büyüğümüzün adının verilmesi önemli. Diğer taraftan da önemli bir köprülü kavşağın temelini atacağız. Bu neyi gösteriyor? Hep seçim döneminde demiştik ya ‘Türkiye Yüzyılı’ diye. Ülke kazansın, dünyaya bir mesaj verelim ve insanlığın huzurunu sağlayacak yeni bir bakışı ortaya koyalım. Büyük Türkiye zaferi sizler sayesinde hamdolsun gerçekleşti. Durmadan, yorulmadan hizmetleri yürüten kıymetli belediye başkanlarımıza bu şehrin insanları olarak şükranlarımızı ifade ediyoruz” dedi.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, “Türk siyaseti yüzlerce, binlerce isim gördü ancak birçoğu tarih sahnesine çıkar çıkmaz unutuldu. Hiçbir zaman unutulmayacak, tarih yazılırken de adı es geçilmeyecek müstesna isimlerden birisi de Başbuğ Alparslan Türkeş’tir. Konya’mız böyle müstesna bir ismin, böyle müstesna bir fikir adamının ismini taşıyacak bir caddeye kavuşuyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu ismin burada anılmasına vesile olacak, projede emeği olan herkese şükranlarımı arz ediyorum. Bir Konyalı olarak büyük bir mutluluk içindeyim” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, hizmet siyasetinin farkını yaşamak için bir araya geldiklerini söyleyerek, “Bu yapılan çalışmalar artarak bütün ülke sathında da devam ediyor. Bu hizmetleri değersizleştirip inkıtaya uğratmak isteyenlerle, memleketimizin her köşesini hizmetleriyle ve milletimizin beklediği çalışmaları yapmakla kendisini vazifeli bilen hizmet insanlarının devamı yarıştı ve eser siyaseti kazandı. Farkı üretenler vardır. İşte Konya’mız bu seçimlerde farkı üretti ve memleketimizin geleceğine dair çok önemli bir damgayı da vurmuş oldu” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise Konya adına çok önemli 2 yatırımın açılışını ve temel atmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Neredeyse yarım milyar liralık bir yatırım demetiyle milletimizin huzurundayız. Zaten seçim sürecinde de eser ve hizmet siyaseti farkını milletimiz gördü. Güçlü ve büyük Türkiye yolcuğu hamdolsun ki devam ediyor. Bu yolculuğu kesintiye uğratmak isteyenler başarılı olamadı. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde merkez ilçe belediyelerimiz başta olmak üzere Konya’daki tüm ilçe belediyelerimiz büyük ve güçlü Konya için canla başla çalışıyor. Konya’nın dünden bugüne gelişimi, Konya’mızın dünden bugüne geldiği nokta, Türkiye’de iller arasındaki bir rekabet içindeki Konya, AK Parti belediyeciliğiyle, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla artık dünya belediyeleriyle yarışır hale geldi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaklaşık 400 milyon liraya mal olacak Alparslan Türkeş Caddesi’nin açılışı ve Taşköprü Alt Geçidi’nin de temeli dualarla atıldı. Programa Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Vekili Mehmet Atasağun, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İbrahim Taşdöven, Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve vatandaşlar katıldı.