2023-2024 sezonunda Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Alpagut Sümerspor yöneticeleri, spor muhabirleri ile bir araya geldi. Toplantıya Eskişehir Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Sadri Atam, Eskişehir Futbol İl Temsilcisi Ethem Üzer ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda Eskişehir Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Sadri Atam, Alpagut Sümerspor’un 1. Amatör Küme şampiyonluk kupasını Başkan Anıl Koçhan’a teslim etti. Son maça kadar şampiyonun belli olmadığı için kupayı sahada veremediklerinin altını çize Atam, yeni sezonda Alpagut Sümerspor’a başarılar diledi. Anıl Koçhan da Başkan Atam’a amatör spora katkılarından dolayı teşekkür etti.

Basın toplantısında Başkan Anıl Koçhan, Güma İnşaat’ın sponsor olarak kendilerine destek vereceğini belirterek Türker Şahin’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Kulüp Başkanı Anıl Koçhan, “25 arkadaş olarak güzel bir oluşuma imza attık. ’Üç sene, 3 şampiyonluk’ mottosu ile yola çıktık. Bu sene de şampiyon olarak 3 senede 3 şampiyonluğa ulaşmış olacağız. Eskişehir’de 3. Lig’e bir profesyonel takım daha kazandırmak istiyoruz. İmkansızlıklardan dolayı Eskişehir takımlarının Eskişehirspor’a katkı sağlayamadığını gördük. Bu sorunların üzerine de giderek gerekli girişimleri yapacağız. Antrenörümüz Erhan Uslu’nun listesine göre güzel transferler yaptık. Başarılı olacağımıza inanıyorum. 20-25 yaş aralığında genç sporcular ile anlaştık” dedi.