Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen Alpagut Dünya Şampiyonası müsabakalarında 21 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen Alpagut Dünya Şampiyonası müsabakalarında 21 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Alpagut Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği başarılarla göğüsümüzü kabartan sporcularımızı kutluyorum. Onları yetiştiren antrenörlerini tebrik ediyorum” dedi.

Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Alpagut Dünya Şampiyonası müsabakaları, 21 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yapıldı. Alpagut Dünya Şampiyonası müsabakaları, Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 21 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Farklı kategorilerde 4 gün süren müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular kıyasıya mücadele etti.Kıran kırana geçen şampiyonada 44 Yıldırım Belediyesporlusporcunun 15’i altın, 15’i gümüş, 14’ü ise bronz madalya alarak yarışmaya katılan sporcuların tamamı şampiyon oldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Alpagut Dünya Şampiyonası müsabakalarına Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

Alpagut, dövüş sporunun dünyaya Türkçe bakışı olarak bir yansıma olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz,“Dünyanın en eski milletlerinden biri olan Türk milletinin binlerce yıl nasıl hayatta kaldığını, o zor şartlara karşı kendisini nasıl savunduğunu ve nasıl bir mücadele verdiğinin resmidir. Türk insanının spor ahlakı, rakibe saygısı, olgun birey yetiştirme yöntemi bugün 3 katıda 30’ı aşkın ülkede ve binlerce sporcuyla yapılmaktadır. Alpagut Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan sporcularımızı kutluyorum, onları yetiştiren antrenörlerini tebrik ediyorum” dedi.