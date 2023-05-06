Bursa’da bir alışveriş merkezi bir müşterisine çekilişle otomobil hediye etti. Noter huzurundaki çekiliş sonrası belirlenen talihli telefonla arandı. AVM Genel Müdürü talihliye, "Size çekilişte otomobil çıktı" derken talihli ise, "Gerçekten, bana mı çıktı" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Parkur AVM, müşterileri arasında düzenlediği otomobil çekilişi sonuçlandı. Otomobil kazanan talihliye müjdeli haber telefonla verildi.

24 Kasım 2021’de hizmete giren bölgenin en büyük alışveriş merkezleri arasında yerini alan Parkur Eğlence ve Yaşam Merkezi yüzde 98 doluluk oranıyla müşterilerini ağırlıyor. AVM’den alışveriş yapanlar arasında düzenlenen otomobil çekilişinde kazanan belli oldu. Noter ve Milli Piyango temsilcisi huzurunda alışveriş merkezinde düzenlenen çekilişte toplar otomobil için döndü. Gönüllü vatandaşların kürelerden topları çekmesiyle talihli Hayat Ayaz sıfır kilometre otomobilin sahibi oldu.Talihliye müjdeli haberi Parkur AVM Genel Müdürü Tarık Işıkyürek telefonla verdi. Telefonda oldukça heyecanlı olduğu duyulan talihli AVM’ye yakın oturduğunu ve işlemler için geleceğini ifade etti.

AVM Genel Müdürü Tarın Işıkyürek, “Bursa’da 24 Kasım 2021’den beri yüzde 98 doluluk oranıyla Bursa ve çevre şehirlere hizmet veriyoruz. Eğlence ve yaşam merkezi üzerine kurulu bir alışveriş merkezidir. Türkiye’nin en büyüğü diyebileceğimiz oyun alanına sahibiz. Mesela bowling oyununun kolları sadece bizim merkezimizde vardır. İçerisinde her gelir düzeyine hitap eden markaların bulunduğu bir alışveriş merkeziyiz” diye konuştu.

AVM’de bir otomobil çekilişi yaptıklarını kaydeden Işıkyürek, Hayat A. isimli müşteriye aracın çıktığını belirtti. Bu çekilişin ilk olduğunu fakat bundan sonra bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurgulayan Işıkyürek, otomobil çıkan müşteriye de hayırlı olması temennisinde bulundu.

AVM’nin karşısındaki sitede oturduğunu belirten talihli ise uzun süre şaşkınlığını gizleyemedi