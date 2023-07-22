Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çağrı merkezi ALO 181 hattı ile bu yılın ilk 6 ayında 640 bin 795 çağrıya cevap verildi.

Bakanlığın ALO 181 Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlara, konut projeleri, tapu işlemleri, deprem sonrası hasar tespit çalışmaları, deprem bölgesinde başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi, çevre kirliliği gibi birçok konuda bilgi veriliyor. ALO 181 Çağrı Merkezi aracılığıyla tapu ve kadastro işlemlerinde de vatandaşların kolaylıkla randevu alması, Web Tapu üzerinden başvuru yapması sağlanıyor.

8 bin 472 afetzede ‘yerinde dönüşüm’ için aradı

2023 yılının ilk 6 ayında 640 bin 795 çağrı alan ALO 181 Çağrı Merkezi, depremzedeler tarafından da yoğun şekilde arandı. Bakanlık tarafından 17 Temmuz’da hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi hakkında ALO 181’i arayan 8 bin 472 afetzede konu hakkında bilgi aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de Alo 181 ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özhaseki, paylaşımında, “Bakanlığımız bünyesindeki ALO 181 Çağrı Merkezi ile Tapu randevusu, Web tapu başvurusu işlemlerini kolaylaştırıyor, ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize ilişkin soruları cevaplıyoruz. Her daim yanlarında olduğumuz vatandaşlarımızın özellikle tapu başvurularındaki bekleme süresini azaltarak zamandan tasarruf sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Web tapu üzerinden vatandaşların işlemleri kolaylaştı”

ALO 181 çalışmaları hakkında bilgi veren Yönetim Bilgi Sistemi Daire Başkanı Dr. Ebru Köseoğlu ise Çağrı Merkezi’nden vatandaşların hafta içi 08.00-18.00 saatleri arası tapu randevularını alabildiğini aktararak, “Vatandaşlarımız, tapu ile ilgili her türlü bilgiyi ALO 181 üzerinden almaktadır. ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden Web Tapu aracılığıyla satış işlemlerini yapabilmektedir” diye konuştu.

Vatandaşlar çevre kirliliği şikayetlerini de ALO 181’e aktarıyor

Çevre kirliliğine karşı vatandaşların hassasiyetle hareket ettiğini aktaran ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, “Vatandaşlarımızın, Bakanlığımızın ALO 181 ve WhatsApp ihbar hattına iletmiş olduğu talep ve şikâyetlerini alıyoruz. Online olarak yetkili il müdürlüğümüze iletiyoruz” dedi.