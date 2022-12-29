Samsun Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Kent Yönetim Merkezi’nde çağrı operatörünün yerine geçen AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı vatandaşın talebini alıp, ilgili birime yönlendirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Kent Yönetim Merkezi’nde çağrı operatörünün yerine geçen AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı vatandaşın talebini alıp, ilgili birime yönlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin açılışı sonrasında AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı ve beraberindekilerle birlikte ALO 153 Kent Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Demir, heyete Kent Yönetim Merkezi’nde hem trafiğin yönetildiğini hem de 17 ilçedeki vatandaşların taleplerinin burada toplandığını söyledi.

‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen ve proje ile ilgili bilgi veren Başkan Demir, an itibariyle Atatürk Bulvarı’ndan 85 bin araç geçişi olduğunu ifade etti. Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’nde teknik destek ve acil durum merkez ofisi, operasyon merkezi, çağrı merkezi, OCC şef odası, toplantı odası, UPS ve sistem odası, sistem soğutma odası ve personel odası gibi bölümlerin yer aldığını dile getiren Başkan Demir, misafirlerine Çağrı Merkezi’nin olduğu alanı da gezdirdi. Burada Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı gelen çağrıları cevaplandırdı. Vatandaşların talepleri alınarak anında ilgili birime yönlendirildi.

Merkezi çok beğendiklerini ifade eden AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, "ALO 153 Kent Yönetim Merkezi hizmeti vatandaşın ayağına götürerek, vatandaşın zaman kaybetmesini önlüyor, güvenilir ve kolay ulaşabilir bir yönetim anlayışını hakim kılıyor. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Çok güzel bir merkez burası" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da, aynı duyguları dile getirerek, Başkan Mustafa Demir’i tebrik etti.