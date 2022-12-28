Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çağrı Merkezi, 2022 yılında toplam 1 milyon 205 bin kişiyle iletişime geçerek hizmet verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çağrı Merkezi, 2022 yılında toplam 1 milyon 205 bin kişiyle iletişime geçerek hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi, 153 Çağrı Merkezi ile Twitter, Facebook, İnstagram gibi sosyal ağlar üzerinden 7/24 talep ve önerileri alıyor. 2022 yılında sosyal medya üzerinden 25 bin 500 kişi ile iletişime geçildi. 153 Çağrı Merkezi, 2022 yılında toplam 1 milyon 205 bin kişiyle iletişime geçerek hizmet verdi. 54 operatör ile kente hizmet veren 153 Çağrı Merkezi, talep ve önerileri ilgili birimlere bildirirken, birçok vatandaşa da bilgilendirme hizmeti veriyor.

3 yaşındaki miniğin parmağı otobüsteki demir boruya sıkıştı 3 yaşındaki miniğin parmağı otobüsteki demir boruya sıkıştı

Kocaeli’nin tercih ettiği ilk numara olan 153, hastane randevusu, adli konular, elektrik arıza, doğalgaz gibi konularda da aranıyor.