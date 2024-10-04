Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri; Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ikincisi düzenlenecek olan Kayseri Gastronomi Günleri’nde yerini aldı. Kurulan stantta, festival süresi boyunca ziyaretçilerin talep ve önerilerini dinleyecek.

Büyükşehir belediyesi, şehrin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesindeki Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ile yerini alarak vatandaşı yerinde dinliyor. Bu çerçevede Alo 153 ve Beyaz Masa, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 4-10 Ekim günleri arasında gerçekleşecek Kayseri Gastronomi Günleri etkinlik alanında vatandaşa daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için stant kurdu.

Kadim kentin tanıtımını da yapacak olan Büyükşehir personeli, ulaşım hizmetlerinden spor, kültür ve kütüphane hizmetlerine, KAYBİS’ten otoparka, zabıta denetim hizmetlerinden çevre ve veterinerlik hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık bilgi verecek.