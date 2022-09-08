Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Alo 153 Kent Yönetim Merkezi açılış için gün sayıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Alo 153 Kent Yönetim Merkezi açılış için gün sayıyor.

Çözüm merkezinin kısa sürede taşınacağı merkezde trafik yönetiminin sağlanacağı bölüme de dev ekranlar kuruldu. Kavşakların yüzde 25’i merkezden yönetilmeye başlandı. Kısa sürede tüm trafik buradan yönetilecek.

Bir yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da ASELSAN ekipleri merkezin tamamen aktif hale gelmesi için yoğun çaba harcıyor. Çevre düzenlemesinin de yapılacağı Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’nin şehrin yönetimine pozitif katkı sağlayacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yoğun bir mesai harcanıyor. İnce işçilikler devam ediyor. En kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu merkezden vatandaşlarımız belediyeye 7/24 her konuda daha kolay ulaşabilir hale gelecek. 17 ilçedeki tüm talep ve şikayetler anında değerlendirilip çözüme kavuşturulacak” dedi.

“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin de Kent Yönetim Merkezi’nden yönetileceğini ifade eden Başkan Demir, “Şu an sistem kuruldu. Kavşaklarımızın yüzde 25’i buradan yönetiliyor. Buradaki trafiği merkezden yönetiyoruz. Kısa sürede tüm trafiği buradan yöneteceğiz. Burası tamamen faaliyete geçince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Halkımızın tüm günlük talepleri tek merkezde toplanarak ilgili birimlere aktarılacak. Burada da taleplere hızlı ve pratik şekilde çözümler bulunarak, başvuru sahibine dönülüp bilgi verilecek. Böylelikle hem vatandaşımızla ilişkimiz kuvvetlenecek hem de koordinasyon kabiliyetimizi, uygulama hızımızı ve performansımızı göreceğiz. Nitelikli ve iyi bir yönetime sahibiz. Hakkaniyet merkezli, gayretli, zaman gözetmeden çalışan, halka saygı ve sevgi duyan bir belediyeyiz. Vatandaşlarımızın konforundan, talebinden, şikayetinden sorumluyuz” diye konuştu.

Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’nde teknik destek ve acil durum merkez ofisi, operasyon merkezi, çağrı merkezi, OCC şef odası, toplantı odası, UPS ve sistem odası, sistem soğutma odası ve personel odası gibi bölümler de yer alıyor.