Tokat’ın Almus ilçesinde baraj suyunun çekilmesiyle 18 köye ulaşımı 13 kilometreden 500 metreye düşüren yol yeniden kullanıma açıldı.

Almus ilçesinde baraj suyunun çekilmesiyle, 18 köye ulaşımı kısaltan stabilize yol tekrar gün yüzüne çıktı. Almus Kaymakamlığı, Belediye, belde belediyeleri ve köy muhtarlıklarının 2022 yılında ortaklaşa hayata geçirdiği ve Almus Baraj Gölü’nün içinden geçen Sol Sahil Grup Yolu, göl sularının azalmasıyla yeniden kullanıma açıldı. Baraj çevresindeki yolun virajlı ve uzun olması nedeniyle vatandaşlar, ortaya çıkan bu kısa güzergahı tercih ediyor. Yeni rota sayesinde 13 kilometrelik mesafe yaklaşık 500 metreye düşüyor. Vatandaşların geçiş süresini büyük ölçüde kısaltan bu yol, bölgedeki ulaşımı hem kolaylaştırıyor hem de zaman tasarrufu sağlıyor.

Baraj sularının çekildiği dönemlerde kullanılabilen yolun yeniden açılması, özellikle köyler arasında bağlantı kuran vatandaşlar için büyük memnuniyet oluşturuyor.