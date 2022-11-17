BERLİN (İHA) – Almanya’nın Mölln kasabasında 1992 yılında evlerine molotof atılacak hayatını kaybeden Behide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz 23 Kasım’da Mölln Belediyesi ve Schleswig Holstein Türk Toplumu tarafından yapılacak törenle anılacak.

BERLİN (İHA) – Almanya’nın Mölln kasabasında 1992 yılında evlerine molotof atılacak hayatını kaybeden Behide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz 23 Kasım’da Mölln Belediyesi ve Schleswig Holstein Türk Toplumu tarafından yapılacak törenle anılacak.

Almanya’nın Schleswig Holstein eyaletindeki Mölln kasabasında iki Neonazi tarafından 23 Kasım 1992 gecesi molotof kokteyli ile kundaklanarak evleri yakılan Arslan ailesinin acısı dinmiyor. Saldırıda hayatını kaybeden 51 yaşındaki babaanne Bahide Arslan ile torunları 10 yaşındaki Yeliz Arslan ve o sırada Türkiye’den gelen ve Arslan ailesine misafir olan 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz, 23 Kasım’da Mölln Belediyesi ve Schleswig Holstein Türk Toplumu tarafından yapılacak törenle anılacak. Almanya Cumhurbaşkanı Walter-Frank Steinmeier, anma töreni öncesinde evleri yakılan Arslan ailesini, acılı gününde Berlin’deki makamında ağırladı. Alman Cumhurbaşkanı, baba Faruk Arslan, anne Havva Arslan, oğulları İbrahim ve Namık Arslan ile yangında oğluyla balkondan atlayarak sağ kalan amca kızı Ayten Arslan’la basına kapalı bir görüşme yaptı. Aile, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeden sonra yaşadıkları kasabaya geri döndü.

Mölln katliamı failleri 10 yıl ve müebbet hapis cezası almalarına rağmen, biri 7,5 diğeri ise 15 yılın sonunda serbest bırakılmıştı.