Adana’nın Kozan ilçesinde yetişen birinci kalite limon çeşitleri ve narenciye ürünleri Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Kozan’da mayer, enter donat, kült diken çeşitleri ile toplamda 28 bin dönüm alanda dikili limon bulunurken yıllık ortalama 25 bin ton ihracat yapılıyor.

Kozan’da yetişen limon ve narenciye ürünleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden yoğun talep görürken, Almanya, Polonya, Rusya, Ukrayna ve Irak bu ülkeler arasında yerini alıyor.

İhracat ilçede yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor

Kozan Limon’un yoğun talep görmesi ile ilçede birçok kişiye istihdam kapısı oluştuğunu kaydeden narenciye işçi çavuşu Meryem Toraman, “Fabrikada yaklaşık 70-80 kişi çalışıyoruz. Limona talep yoğun olduğu için çok memnunuz. Limonumuz lezzetli ve dayanıklı" dedi.

Almanya ve Avrupa ülkelerine Kozan’dan ihracat talebi olduğunu kaydeden Bahattin Can Delibaş, “Avrupa ülkeleri olarak Almanya, Polonya, bunların yanı sıra Rusya, Ukrayna, Irak’a Kozan limonunu ihraç ediyoruz. Bu yıl güzel bir talep var. Daha güzel olacağını düşünüyoruz. Almanya’da havalar soğudukça talep artıyor. Şuan dünya geneli sıcak hava etkili olduğu için limon soğuk havada daha çok talep gören bir ürün. Almanya’ya limon ve narenciye olarak 2 bin 500 ton biz yolluyoruz diğer fabrikalarda büyük bir talep oluyor. Yıllık yaklaşık 60 bin ton kadar ihracat yapıyoruz. Kozan Limonun dayanıklı olması, sulu ve araması yoğun bir talep oluyor. Bu ihracat ile bahçeye, istihdama büyük katkı sağlıyor ve Kozan’ın kalkınmasına destek oluyor" diye konuştu.