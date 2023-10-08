Almanya’nın ilk Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, Hamburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından açıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya’nın ilk İmam Hatip Lisesi’ni Hamburg kentinde açtı. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nin açılışı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile yapılırken, törene Türkiye’nin Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara, DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Hamburg Eğitim Ataşesi Lütfi Dede, DİTİB Hamburg-Schleswig Holstein Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç ve Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök, DİTİB Federal Kadın Birliği Başkanı Safiye Kılıç’ın yanı sıra bölgedeki dernek yöneticileri ve din görevlileri katıldı.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi programı ile Almanya’da DİTİB camilerinde bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getiren Dikeç, Kuzey Almanya’da yaşayan gençlerden gelen yoğun talepler üzerine bu programı başlattıklarını söyledi. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi programının ders ve eğitim süreci hakkında bilgi veren Dikeç, “Programda kız ve erkek öğrenciler; Arapça, Hadis, Kur’an-ı Kerim, Tefsir ve Hitabet dersleriyle birlikte alan dersleri görülecek. Dersler, DİTİB’e bağlı Bergedorf Kocatepe Camii ile Pinneberg Yeni Camii’nde uzman eğitmenler tarafından sadece hafta sonları yüz yüze verilecek. Daha çok 15-25 yaş aralığını kapsayan eğitim 3 yıl sürecek. 9, 10, 11 ve 12. sınıfları kapsayan 4 yıllık eğitim süreci, yurtdışındaki öğrenciler için yoğunlaştırılmış programla üç yılda tamamlanacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere Türkiye’deki lise diplomalarıyla eşdeğer sayılan geçerli bir diploma verilecek” dedi.

İmam Hatip Lisesi’ne ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber’in dünyaya teşrif bulunduğu bu mübarek ayda böyle güzel bir etkinlikte bir araya geldiğimizden dolayı mutluyum. Emeği geçen DİTİB ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Alman-Türk toplumuna büyük katkı sunacak

Bu programla Alman-Türk toplumuna büyük katkı sunacağını belirten Kara, “Almanya’da bu programın başarılı bir şekilde devam edeceğine inanıyor ve güveniyorum. Hem Türkçeyi hem Almancayı çok iyi konuşan, yaşadığı toplumu tanıyan, Almanya’daki ve Türkiye’deki İlahiyat Fakülteleriyle eğitimlerini yüksek öğretimle taçlandıracak gençlerimizin Alman-Türk toplumuna büyük katkı sunacağına inanıyorum. Hem yaşadığı toplumu bilmeleri hem burada yetişmiş olmaları hasebiyle dini değerlerimize sahip çıkarak, kalıcı olduğu toplumda maddi ve manevi anlamda hizmet edecek gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin yolunu ve O’nun güzel ahlakını hayatımıza uyguladığımızda hem Alman hem Türk toplumuna güzel katkılar sunulacağına inanıyorum. Bu vesileyle öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Böyle bir törene şahitlik etmenin onur verici olduğunu söyleyen DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey ise, "Gençlerimiz, Peygamber Efendimiz’in rahmet iklimini bu toplumda yeşertecek olan ve size bakıldığı zaman O’nun rahmetinin, İslam’ın hoşgörüsünün hissedileceği nesillerimizsiniz” dedi.

Güzel ahlak, ilim ve irfan en büyük mirastır

“Sizler bizim geleceğimiz olacaksınız" diyen Kuzey, "Sizler dinlendiğiniz zaman, size kulak verildiği zaman kalplerin ısınacağını, kalplerin imanla, İslam’la tanışacağına inanıyoruz. Sizler asrın Abdullah b. Mesud’u, Hazreti Aişe’leri olacaksınız. Kabe’de Kur’an-ı Kerim’i kim okuyacak dediği zaman sağına soluna bakmadan ‘ben okurum’ diyen, özgüvenli bireyler olacaksınız. Sizler alemlere rahmet Hz. Peygamberimizin çevresine rahmet olan ümmeti olacaksınız. Size bakanlar İslam’ın gülen yüzünü görecek ve sizi işitenler İslam’ın rahmet mesajlarını hissedecek. Anne ve babanın çocuklarını bu alana yönlendirmesi çok önemli. Bir anne babanın evladına bırakabileceği en büyük miras da güzel ahlaktır, ilimdir, irfandır. Bu yönüyle sizler gençlerimizi her daim desteklemeniz gerekiyor. Evlatlarımızı buraya yönlendirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu hizmete sahip çıkmanızı arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gençler kendilerini her yönüyle geliştirmelidir

Gençlerin kendilerini imanla, ilimle, fikirle donatması gerektiğine dikkat çeken Kuzey, “İmam Hatip Lisesi’ni ve akabinde yapılan mülakatı bitirdiğinizde bu toplumda rehber olacaksınız. Bunun için de kendinizi imanla, ilimle, fikirle donatmanız gerekiyor. Okuduğunuz kitaplarla, dinlediğiniz eserlerle bu yönünüzü geliştireceksiniz. Bu noktada kendinizi iyi yetiştirmenizi arzu ediyoruz. Almanya’da ilk defa Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’ni Hamburg’da başlattık. DİTİB ailesi olarak bu hizmetin burada başlamasından dolayı gurur duyuyoruz. Emeği geçenleri, derneklerimizde bu hizmete zemin hazırlayan o fedakar insanları da tebrik ediyorum. Çok güzel bir hizmete öncülük yapıyorlar. Hocalarımıza bu gençlerin yetişmesinde çok büyük görevler düşüyor. Gerçekten fedakarlık isteyen bir hizmet. Güzel bir yola çıktınız. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Bizler DİTİB camiası olarak sizlerin yanınızdayız” diye konuştu.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi imam hatipleri Bünyamin Topçuoğlu ve Ferruh Muştuer’in Kur’an-ı Kerim ziyafetinin ardından 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Hamburg ve Schleswig Holstein Eyalet Birliği ve Dini Danışma Kurulu tarafından düzenlenen “Çocuklar Peygambere Mektup Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Tören, yapılan duaların ardından Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nde eğitime yeni başlayan öğrencilere kitapların dağıtımı ile sona erdi.