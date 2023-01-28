Almanya’nın ve dünyanın en prestijli barok topluluklarından birisi olarak gösterilen Grammy ödüllü Akademie Fur Alte Musık Berlin Ankara’da sahne aldı.

Almanya’nın ve dünyanın en prestijli barok topluluklarından birisi olarak gösterilen Grammy ödüllü Akademie Fur Alte Musık Berlin Ankara’da sahne aldı.

Doğu Berlin orkestralarından müzisyenlerin bir araya gelerek şefsiz bir oluşumu başlatmasıyla 1982 yılında kurulan Akademie Fur Alte Musık Berlin, Ankara’da sanatseverlerle buluştu. Barok ve erken barok dönem klasik müziği yorumlarıyla tanınan ödüllü grup performanslarını Ankaralıların beğenisine sundu.