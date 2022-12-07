Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin bulunduğu bir heyet, teknik incelemelerde bulunmak için gittiği Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan kardeş şehir Tempelhof Schöneberg’da ’Mezitli Parkı’ ile karşılaştı.

Mezitli Parkı’nın, Berlin’in çok önemli bir lokasyonunda bulunduğu ve içerisinde bisiklet yolu ve spor sahalarının olduğu, kentin en uğrak yerlerinden birisi olma özelliğini taşıdığı bildirildi. Parkın girişine yerleştirilen tabelada Türkçe ve Almanca ’Mezitli Parkı’ isminin yazıldığı, Mezitli ve Tempelhof- Schöneberg kentlerinin 2012 yılından bu yana kardeş şehir olduğu bilgisi de verildiği kaydedildi.

Tempelhof -Schöneberg heyetine teşekkür eden Başkan Tarhan, "Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Mezitli’de çok önemli projeleri hayata geçirdik. Son olarak da Atatürk Mahallemizde tamamlanma aşamasına gelen Mutlu Yaşam Merkezimizi kardeş kentimizin desteğiyle yapıyoruz. Bunların yanında Almanya’nın başkenti ve en büyük şehri olan Berlin’de Mezitli Parkını görmekten son derece mutlu oldum. Biz de Mezitli’de Tempelhof -Schöneberg Dostluk ve Kardeşlik Parkı açmıştık. Zaten sık sık karşılıklı ziyaretlerde bulunarak ortak kazanımlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Kardeş şehir ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz" dedi.