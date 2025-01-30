Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. ATO Başkanı Baran, büyükelçiye hitaben yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi, dünya ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan Almanya’nın Türkiye’nin de en büyük ticaret ortağı olduğunu kaydetti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolara yaklaştığını kaydeden Baran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ile bir araya geldiğinde, iş dünyamıza 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi gösterdi. Biz bu hedefin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda da üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

İki ülkenin karşılıklı yatırımları bulunduğunu ve istihdam sağladığını anlatan Baran, “Ülkemizde 8 bini aşkın Alman sermayeli şirketin yatırımı 13 milyar dolara yaklaşıyor ve yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyor. Almanya’daki Türk işletmelerinin sayısı ise 100 bin civarında. Söz konusu işletmeler, 50 milyar eurodan fazla ciro oluştururken, yaklaşık 500 bin kişiye de istihdam imkânı veriyor” diye konuştu.

2024 yılının Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması’nın 100’üncü yılı olduğunu hatırlatan Baran, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu, Almanya’da yaşayan 3 milyonu aşkın Türk kökenli insanların şekillendirdiğini söyledi. Baran, Türkiye’de otomobilin de aralarında bulunduğu Alman markalı ürünlerin sıklıkla tercih edildiğini de kaydetti.

Ticarete vize engeli

Almanya ile Türkiye arasında başka ülkelerle olmayan farklı bir yakınlık bulunduğunun altını çizen ve vize konusunun ticari ilişkilerin önünde engel teşkil ettiğini dile getiren Baran, “Almanya’nın olumlu ve destekleyici tutumu bizim için kıymetli. Bu desteğin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve vize serbestisi konularında devam etmesini bekliyoruz. Vize konusunda yaşanan sıkıntılar, üyelerimizin ticaretinin önünde ciddi engel oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Alman ortaklı yatırım

İki ülke arasında karşılıklı yatırım ve ticari ilişkilerin gelişebileceği alanlara değinen Baran, hissedarı olduğu Aykimtaş Anadolu Yapı Kimyasalları Şirketi’nin ortağı olan MBT Teknik Yapı Kimyasalları’nın Alman Master Builders Solutions ile iş birliği yaptığını bildirdi. Baran, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile diyalog halinde olduklarını da kaydetti.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunmak için gittiğinde Erdoğan’a iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde bizzat katkıda bulunacağına dair söz verdiğini söyledi. İki ülkenin ilişkilerini geliştirmesinde ortak hareket etmenin çözüm olabileceğini dile getiren Büyükelçi Sorg, iki ülkenin Suriye ve Güney Afrika gibi dünyanın farklı bölgelerinde oluşacak fırsatları birlikte değerlendirebileceğini ve yatırım yapabileceğini kaydetti.