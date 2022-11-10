Orta saha ve forvetler: Julian Brandt, Leon Goretzka, Mario Götze, İlkay Gündoğan, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Jonas Hofmann, Youssoufa Moukoko, Leroy Sane."

Teknik Direktör Hansi Flick, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. 2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya’nın kadrosu da belli oldu.

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