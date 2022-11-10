Almanya’nın, 2022 Dünya Kupası’nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı.
Almanya’nın, 2022 Dünya Kupası’nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı.
Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. 2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya’nın kadrosu da belli oldu.
Teknik Direktör Hansi Flick, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:
Kaleciler: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp
Defanslar: Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle
Orta saha ve forvetler: Julian Brandt, Leon Goretzka, Mario Götze, İlkay Gündoğan, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Jonas Hofmann, Youssoufa Moukoko, Leroy Sane."
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