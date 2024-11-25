Almanya’dan Zonguldak Havalimanı’na gelen Sun Express Havayollarına ait yolcu uçağı havalimanına inişi sırasında bir anda uçağa yıldırım düştü. Uçakta kısa süreli panik yaşanırken, yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Almanya’nın Dusseldorf Havalimanı’dan kalkışı yaptığı öğrenilen Sun Express Havayollarına ait olan yolcu uçağı, Zonguldak Havalimanı’na inişini yaptığı esnada kötü hava şartlarından dolayı uçağın arka kısmına yıldırım düştüğü ifade edildi.

Sorunsuz bir şekilde ve pilotun üstün cesareti ile uçak pistte inişi gerçekleştirildi. Uçak piste iniş yapktan sonra havalimanı teyakkuza geçti. Yolcular ise güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Daha sonra yurt dışı seferleri ise kısa süreli askıya alınarak iptal edildi. Havalimanı Müdürlüğü ve Sun Express Havayolları ekibi daha sonra durumu Ankara’ya bildirdi. Teknik ekibin Ankara’dan gelmesiyle birlikte uçakta kontroller başlatıldı.

Seferlerin askıya alınmasının ardından bugün yapılması planlanan yurt dışı seferi için 200 kadar yolcu ise havalimanında beklemede kaldı. Uçağın yapılacak olan son kontrollerinden sonra saat 12.00 itibariyle yeniden hareket etmesiyle birlikte uçağın Dusseldorf Havalimanı’na gideceği ifade edildi.