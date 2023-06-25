Avrupa Yetim-Der, Hayırkapısı Derneği ve Van Gönül Dostları Derneği aracılığıyla hayırseverlerin desteğiyle Kurban Bayramı öncesi Özalp’ta 140 çocuğa giysi ve ihtiyaç malzemesi ulaştırıldı.

Avrupa Yetim-Der ve Hayırkapısı Derneği Van Gönül Dostları Derneği aracılığıyla hayırseverlerin desteğiyle Kurban Bayramı öncesi çocuklara ulaştırılmak üzere, Özalp ilçesine bağlı Bağrıaçık, Yarımağır ve Aşağı Yorganlı mahallelerinde ihtiyaç sahibi ve özel gereksinimli 3-10 yaş arası 140 çocuğa ayakkabı, kıyafet ve oyuncak dağıtıldı. Bayramlık hediyelerini alan çocukların sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

Düzenlene programa Avrupa’dan gelen dernek temsilcileri Hasan Kuyuldar, Nurten Şahbal, Özalp Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Samsa, Van Gönül Dostları Derneği Başkanı Süleyman Çelebi Çomak, Van İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, Aşağı Yorganlı Muhtarı Cafer Dayı ile çok sayıda öğrenci velileri katıldı.