Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ABD’nin Ukrayna’ya muharebe tankları göndermesi halinde ülkesinin de Leopard tankları tedarik edeceğini söylediği iddia edildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ABD’nin Ukrayna’ya muharebe tankları göndermesi halinde ülkesinin de Leopard tankları tedarik edeceğini söylediği iddia edildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna’ya tank teslimatı için şart koştuğu öne sürüldü. Alman medyasına yansıyan haberlere göre Almanya Başbakanı Scholz, Salı günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden’a ABD’nin Abrams tipi muharebe tanklarını Ukrayna’ya tedarik etmesi durumunda Almanya’nın da Leopard tankı vereceğini söyledi. Scholz’un koşuluna karşılık Biden’ın herhangi bir taahhütte bulunmadığı belirtildi.

Başbakan Olaf Scholz, Alman yapımı Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya göndermesi veya üçüncü ülkelerin göndermesine izin vermesi için baskıyla karşı karşıyayken, “tek başına hareket ettiği” algısı oluşturmamak için müttefik ülkelerle, özellikle ABD ile koordinasyon içerisinde hareket etmek istediği belirtiliyor.

Polonya ve Finlandiya Ukrayna’ya Leopard tankı gönderme sözü verirken, teslimatın yapılabilmesi için Almanya’nın izni gerekiyor.

Savunma Bakanları Almanya’da toplanıyor

Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar, Ukrayna’ya yardım ve bölgedeki son durum yarın NATO’nun Ramstein Hava Üssü’nde düzenlenecek "Ukrayna’ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda ele alınacak. Türkiye’den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılacağı toplantıda, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı bir araya gelecek.