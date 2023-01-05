Almanya ve Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bir hayvan koruma derneği tarafından Tunceli’nin Nazımiye İlçe Belediyesine sokak hayvanları için kulübe, mama ve ilaç desteğinde bulunuldu.

Almanya ve Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bir hayvan koruma derneği tarafından Tunceli’nin Nazımiye İlçe Belediyesine sokak hayvanları için kulübe, mama ve ilaç desteğinde bulunuldu.

Almanya ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren hayvan koruma derneği tarafından belediyeye gönderilen 19 kulübenin ilçenin muhtelif yerlerine kurulduğunu belirten Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, "Yine dernek tarafından ilçemizdeki sokak hayvanları için gönüllülerle birlikte dağıtılmak üzere 600 kilogram mamanın yanı sıra tedavileri için de ilaç gönderildi. Kendilerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Duyarlı dostlarımızdan da özellikle kış mevsiminin son derece çetin geçtiği ilçemizdeki sokak hayvanları için mama desteği bekliyoruz” dedi.

Başkan Kırmızıççek, bir ay içinde ilçede bulunan sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması başlatacaklarını da söyledi.