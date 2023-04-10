Almanya’dan Gaziantep’e gelen iş adamı, çarpıntı ve nefes darlığı şikayetleri ile başvurduğu Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde yapılan ventriküler taşikardi ablasyon tedavisi ile sağlığına kavuştu.

Almanya’dan Gaziantep’e iş için gelen 49 yaşındaki Sabri Avcı, çarpıntı ve nefes darlığı şikayetleri ile tavsiye üzerine ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Kalp Merkezi’nde Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz tarafından muayene edilen ve yapılan tetkikler sonucu hastaya VES ve ventriküler taşikardi ablasyonu yapıldı.

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan belirten Avcı, “Aniden çarpıntı ve nefes darlığı şikayetim oldu. Diyarbakır’da tanıdıklarım bana, ANKA Hastanesi Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz’ı tavsiye etti. İyi ki buraya gelmişim. Şuan kendimi iyi hissediyorum, sağlığıma kavuştum. ANKA Hastanesi ve Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz’a minnettarım. Her şey için teşekkür ederim” dedi.

Başarılı geçen operasyon ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kaçmaz, ”Hastamız bize başvurmadan önce Almanya’da ilaç tedavisi gördüğünü, kalbindeki ritim sorunlarının tespiti ve göğüs ağrıları nedeniyle koroner anjiyografi geçirdiğini anlattı. Hastanemize ekibiyle birlikte misafir olarak gelen Doç. Dr. Erkan Baysal ile birlikte hastamıza kasık bölgesinden girilerek VES ventriküler taşikardi ablasyonu uyguladık. Bu tedaviyi diğerlerinden ayıran, 3 boyutlu haritalama yöntemiyle gerçekleştirilmesi. Ekip olarak hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, sağlıklı ömürler diliyoruz. Ventriküler taşikardi kalbin karıncıklarından kaynaklanan bir ritim problemidir. Bu kaotik ritim problemi esnasında kalp yeterince kan ile dolamayacağı için vücudun ve akciğerlerin ihtiyacı olan kanı sağlayamaz. Bu yüzden hayati tehlikesi olan ve acil müdahale gerektiren bir ritim problemidir. Genellikle çarpıntı, baş dönmesi, nefes darlığı ve bayılma gibi şikayetler ile hastalar başvurular. Bazen kalbin durmasına neden olur ve bu hayati tehlikesi olan acil müdahale gerektiren bir durumdur” diye konuştu.