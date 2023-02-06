Almanya’dan 41 kişi ve 7 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibi Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Almanya’dan 41 kişi ve 7 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibi Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Alman arama kurtarma ekibi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye doğru yola çıktı. Almanya’nın Köln kentinden yola çıkan 41 kişi ve 7 köpekten oluşan ekip, Köln-Bonn Havalimanı’ndan özel uçakla Gaziantep’e hareket etti. Uluslararası arama-kurtarma ekibi International Search and Rescue (ISAR) yetkilileri yaptıkları açıklamada, Türkiye’de yetkililerle istişarelerde bulunduklarını ve en kısa zamanda kurtarma çalışmalarına katılacaklarını belirttiler.

Enkaz altındaki insanları bulmak için kurtarma köpeklerinin yanı sıra dinleme cihazı, bioradar, özel kameralar gibi cihazlarla çalışan ekip, Türkiye’de ilk etapta 14 gün kalmayı planlıyor.