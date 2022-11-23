Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Hannover kentindeki Stöcken Müslüman Mezarlığı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırı, Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğu ve Türk sivil toplum kuruluşları tarafından kınandı.

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Hannover kentindeki Stöcken Müslüman Mezarlığı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırı, Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğu ve Türk sivil toplum kuruluşları tarafından kınandı.

Almanya’da Müslüman mezarlığına saldırı yapıldı. Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Hannover kentinde bulunan Stöcken Müslüman Mezarlığı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Türk çocuklarına ait birçok mezarın da tahrip edildiği saldırı, Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğu ve Türk sivil toplum kuruluşları tarafından kınandı. Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğu tarafından Almanca ve Türkçe yapılan açıklamada, “Hannover Stöcken Müslüman Mezarlığı’nda bulunan bazı mezar taşlarına zarar verildiğinin öğrenilmesi üzerine, mezarlığa giderek mevcut durumu yerinde inceledik. Aralarında vatandaşlarımıza ait olanların da bulunduğu çok sayıda Müslüman çocuğuna ait mezar taşının zarar gördüğü bu üzücü olayda, yaşananların kaynağında ‘yabancı düşmanlığı’, ‘İslam düşmanlığı’ saiki bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturularak faillerinin cezalandırılmasını bekliyoruz" denildi.

Hannover Stöcken Müslüman Mezarlığı’nda bulunan bazı mezar taşlarına zarar verilmesi olayının ardından bugün, Aşağı Saksonya’da Şura, DİTİB, Milli Görüş, ATİB gibi Türk sivil toplum kuruluşları ile Aşağı Saksonya Yahudi Cemaati temsilcileri ve vatandaşlar mezarlığı ziyaret etti. Türk sivil toplum kuruluşları, yaşanan bu üzücü hadiseye karşı dayanışma içerisinde olduklarını ve olayın açıklığa kavuşturulması ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İnsan ömrünün son durağı olan mezarlar; tüm dinlerin kutsalı, insanlığın geçmişi, medeniyetlerin vicdanıdır. İslam ve Müslüman düşmanlarının Almanya’nın Hannover kentinde bulunan Müslüman mezarlığına saldırmasını kınıyor ve lanetliyorum. Alman makamlarından vicdanları yaralayan bu saldırının faillerini bir an önce yakalayarak adalete teslim etmesini temenni ediyorum. Mezar taşına saldıracak kadar nefret dolu olan bu anlayışa karşı biz iyiliği merhameti ve vicdanı savunmaya devam edeceğiz” dedi.