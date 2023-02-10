Almanya’da yaşayan Türklerin, Türkiye’deki depremzedelere destek olmak için başlattığı yardım seferberliği sürüyor.

Almanya’da yaşayan Türklerin, Türkiye’deki depremzedelere destek olmak için başlattığı yardım seferberliği sürüyor.

Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Almanya’daki Türklerin başlattığı yardım kampanyaları sürüyor. Almanya’nın Frankfurt kendi yakınlarında Hessen eyaletinde deprem yardımlarını organize eden Harttesheim kasabasındaki Fatih Camii’in de cuma namazının ardından depremzedeler için yardım toplandı. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer namazın ardından sivil toplum örgütleri, THY, Turkish Cargo yetkilileri ve iş adamlarıyla bir araya gelerek deprem bölgesinde yapılacak acil yardımların daha sağlıklı olması için görüşmeler yaptı. Tunçer, deprem bölgesi için gönderilecek yardımların öncelikleri konusunda yardım toplayan sivil toplum örgütleri başkanlarını bilgilendirerek, deprem için yapılacak en acil yardımın nakdi yardım olduğunu belirtti.

Nakdi yardımın önemli olduğunu söyleyen Tunçer, "Şu anda bizim nakdi yardımlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Sizlerle bir ay sonrayı hesaplamalıyız. Çok güzel teklifler var. Türkiye’de evi boş olanların mağdurlara evlerini vermeleri gibi bir sitemin kurulması lazım. Evi olanla eve ihtiyacı olanları bir araya getirecek ve güven mekanizmasını oluşturacak bir sistem kurulması lazım. Yetim çocukların evlatlık olarak alınması veya engelli kalan çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelmemiz gerekecek. Önümüzde fasılalarla yürüyeceğimiz bir mesafe var. Şuan ki enerjimizi korumamız lazım. Bir iş adamımızın elinde 2 bin 300 ısıtıcı var. Bunu ayni yardım olarak almalıyız. Ayni yardım mutlaka olmalı. Fakat paramız varsa nakdi olarak yatırmak ülkemizin daha acil ihtiyacıdır. AFAD ve Kızılay gibi çok güvenilir iki kamu kurumumuz var. Çok rahatlıkla bağışımızı yapabileceğimiz bir yer. Buradan parasını vererek alacağımız bir şeyin Türkiye ekonomisine doğrudan bir katkısı olmayacak. Eğer biz buradan nakdi bir yardımda bulunursak, ülkemizin ekonomik hareketliliğine katkı vermiş olacağız. Türkiye’de ne yoksa biz buradan ona yönelmeliyiz. Türk Hava Yolları kapasitesini çok akıllıca kullanmalıyız. Öncelikli malzemelerimiz çadır, jeneratör, ısıtıcı ve uyku tulumu. Ticaret Ataşemiz günlük görüşme yaparak güncellenen ihtiyaç listesine göre hareket ediyoruz. Sizlerden de ricamız devlet millet birliğini bu şekilde devam ettirmek. Kurumlar olarak engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Belirttiğimiz kalemlerde bize yardımcı olmak isteyenler varsa biz hazırız. Onları önceliklendirelim. Kapasitemizi ona göre kullanalım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Almanya genelinde 4 binin üzerinde camide cuma namazı sonrası depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.