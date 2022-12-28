Almanya’da 14 Aralık’ta vefat eden ve cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakılan Abdulkadir Sargın’ın külleri defnedildi.

Almanya’da 14 Aralık’ta vefat eden ve cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakılan Abdulkadir Sargın’ın külleri defnedildi.

Almanya’da cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakıla Abdulkadir Sargın için Hannover’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hannover Merkez Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Sargın’ın külleri Hannover’deki Müslüman mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Hannover Başkonsolosu Özge Kaya, Hannover Belediye Başkanı Monika Plate ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede konuşan Büyükelçi Şen, ailenin acısını paylaşmak üzere Hannover’e geldiğini belirterek, vefat eden Sargın’a Allah’tan rahmet diledi. Sargın ailesinin yaşadıklarının büyük bir acı olduğunu yaşanan elim hadiseden dolayı herkesin büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Büyükelçi Şen, “Sorumluların kimler olduğunun ortaya çıkarılması lazım. Cezai kovuşturma yapılması lazım. Bu tür olayların bir daha olmaması, tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ettik ve bu konuyu takip edeceğiz" dedi.

Sargın’ın oğlu Kerem Sargın ise acılarını paylaşan herkese teşekkür ederek, “Bu bize büyük dayanma gücü verdi ve bunu hiç unutmayacağız" dedi.

Almanya’nın Hannover kentinde bulunan Hannover Tıp Fakültesi’nin acil servisinde 14 Aralık’ta vefat eden Sargın’ın cenazesi 5 Aralık’ta vefat eden 81 yaşındaki bir Alman’ın cenazesi ile yanlışlıkla karıştırılmıştı. Sargının naaşı, cenaze şirketine teslim edildikten sonra 20 Aralık’ta Hannover’de defin işlemleri öncesinde İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştığı ve yakıldığı ortaya çıkmıştı.