Almanya’nın Moers kentinde Eylül ayından beri kayıp durumda olan ve öldürüldüğü varsayılan 56 yaşındaki terzi Kazım Tatar’ın, 20 yaşındaki oğlu ile 1 kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Almanya’nın Moers kentinde Eylül ayından beri kayıp durumda olan ve öldürüldüğü varsayılan 56 yaşındaki terzi Kazım Tatar’ın, 20 yaşındaki oğlu ile 1 kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg kentinde Eylül ayından beri kayıp durumda olan ve öldürüldüğü varsayılan 56 yaşındaki terzi Kazım Tatar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Duisburg Cinayet Komisyonu müfettişleri, 12 Eylül’de Türkiye’den döndükten sonra ortadan kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Kazım Tatar’ın, 20 yaşındaki oğlunu ve 48 yaşındaki bir adamı cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Tatar’ı apartman dairesinde birlikte öldürdüğü düşünülen 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Cinayet şüphesini kuvvetlendiren detaylar

Polisin ilk olarak Tatar’ın kaybolduktan sonra dükkanının camına "uzun süreli olarak İsviçre’ye gittiğine" dair asılan not dikkatini çekmişti. Tatar’ın kaybolduktan 3 hafta sonra, 7 Ekim’de evinde yangın çıkması ise polisler tarafından "katil ya da katillerin delilleri yok etme çabası" olarak değerlendirilmişti. Tatar’ın evinde yapılan incelemelerde "kanlı bir cinayete" dair ipuçlarına ulaştıklarını belirten polis, cesedin parçalara ayrılmış olabileceğinden şüphelendiklerini aktarmıştı. Polis, Tatar’ın cinayete kurban gittiği şüphesi ile hazırladığı afişleri kentin her noktasına asmaya başlamıştı. Savcılık ise olayla ilişkin bilgi sağlayacak tanıklara 3 bin Euro ödül verileceğini açıklamıştı.

Kazım Tatar’ın cesedi halen bulunmazken, polis cinayete başka kişilerin karışıp karışmadığını veya cesedin imha edilip edilmediğini araştırıyor.