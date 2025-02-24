Almanya’da dün gerçekleştirilen erken genel seçimlerin galibi Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emrine değinerek, "Bir İsrail başbakanının Almanya’yı ziyaret edemeyeceği fikrinin tamamen saçma olduğunu düşünüyorum" dedi.

Almanya’da dün gerçekleştirilen erken genel seçimlerin galibi Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Almanya’yı ziyaret etmesi için Netanyahu’yui davet ettiğini açıklayan Merz, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrine değinerek, "Bir İsrail başbakanının Almanya’yı ziyaret edemeyeceği fikrinin tamamen saçma olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Merz, Netanyahu’ya Almanya’yı ziyaret etmesi ve tutuklanmadan tekrar ayrılması için yollar ve araçlar bulacağını söylediğini belirtti.

Sol Parti’den Merz’e tepki: "Çifte standart"

Sol Parti Eş Başkanı Jan van Aken, Merz’in davetini bir "felaket" olarak nitelendirerek, "çifte standart" uygulamakla suçladı. Aken, Almanya’nın her zaman uluslararası tutuklama kararlarını uygulaması gerektiğini belirtti. UCM tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkarılan tutuklama emrine değinen Aken, "Vladimir Putin, Almanya’ya gelirse bu tutuklama emri uygulanmalıdır. Aynı şey Netanyahu için de geçerlidir" dedi.

Almanya dahil 27 AB ülkesinin tamamı, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar için tek daimi uluslararası mahkeme olan UCM’ye taraf ve şüphelileri kendi topraklarında tutuklaması gerekiyor. UCM, devletlerin kararlarını uygulamak için yasal bir yükümlülüğü olduğunu ve sahip olabilecekleri endişelerin zamanında ve etkili bir şekilde mahkeme ile ele alınması gerektiğini bildirdi. UCM, "Mahkemenin hukuki kararlarının sağlamlığını tek taraflı olarak belirlemek devletlerin görevi değildir" dedi.