Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde çevrecilerin işgal ettiği Lützerath köyü polis tarafından boşaltılmaya başlandı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde çevrecilerin işgal ettiği Lützerath köyü polis tarafından boşaltılmaya başlandı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Erkelenz Kasabası’na bağlı “Linyit köyü” olarak da bilinen Lützerath’da RWE enerji şirketine ait yer altı kömür yataklarının işletilmesine karşı çıkan çevrecilerin eylemi sürüyor. Polis, tahliye edilen ve yıkılması planlanan yerleşim yerlerini işgal edip, barikatlar kuran çevrecilere sert müdahalede bulundu. Köyü işgal eden iklim aktivistlerinin zorla tahliyesine başlayan polis, asıl zorluğun şantiye alanındaki binaların boşaltılmasında yaşanacağını açıkladı. Polis, tahliye işlemine başlamadan önce protestocuların işgal edilen yerlerden gönüllü ayrılması için çağrı yaptı. Bu çağrıya uymayan protestocuları zor kullanarak alandan çıkarmaya başlayan güvenlik güçleri, Lützerath köyünü çit kurarak abluka altına aldı. Barikatlar kurarak evlerin içerisinde gizlenen protestocuları dışarı çıkaran polis, kendilerini ağaçlara bağlayan çevrecileri indirebilmek için iş makinaları kullandı.

Çevrecilere destek veriliyor

Almanya’nın birçok şehrinde Lützerath köyünde tahliye edilen yerleşim yerlerini işgal eden çevrecilerle dayanışma için protestolar yapılıyor. Yer altındaki kömür rezervlerinin işletilmesi için yerleşim yerlerinin tahliyesine ve yıkımına karar verilmişti. Fosil yakıtların sera gazı emisyonunu arttıracağı için madeninin işletilmesine karşı çıkan çevreciler, tahliye edilen binalara yerleşip barikatlar kurarak tahliyeyi engellemek istiyor.