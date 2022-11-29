Kocaeli’nde, 2004 yılında lösemi teşhisi konulan ve Almanya’da ilik nakli yapılması gerektiği belirtilen Esin Köse, o dönemki adıyla SSK’ya bağlı sigortalıların eş ve çocuklarının yurt dışına tedavi amacıyla SSK kanalıyla gitmelerine mevzuatın izin vermemesi nedeniyle yurt dışına gidemedi. Aile, o dönem hukuk mücadelesi başlatarak mahkeme kararıyla yapılan yasal düzenleme ile nakil için Almanya’ya giderek tedavi oldu. Gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Köse, 17 yıl aradan sonra yumuşak doku kanserine yakalandı. Birçok mal varlığını satarak kızlarını tedavi ettirmeye çalışan aile ise maddi durumlarının kötü olduğunu belirtti.

Kocaeli’nde, 2004 yılında lösemi teşhisi konulan ve Almanya’da ilik nakli yapılması gerektiği belirtilen Esin Köse, o dönemki adıyla SSK’ya bağlı sigortalıların eş ve çocuklarının yurt dışına tedavi amacıyla SSK kanalıyla gitmelerine mevzuatın izin vermemesi nedeniyle yurt dışına gidemedi. Aile, o dönem hukuk mücadelesi başlatarak mahkeme kararıyla yapılan yasal düzenleme ile nakil için Almanya’ya giderek tedavi oldu. Gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Köse, 17 yıl aradan sonra yumuşak doku kanserine yakalandı. Birçok mal varlığını satarak kızlarını tedavi ettirmeye çalışan aile ise maddi durumlarının kötü olduğunu belirtti.

Kocaeli’nde 2004 yılında rahatsızlanan Esin Köse’nin ilik nakli olması gerektiği belirlenmiş ve aile, o dönemli adıyla SSK’ya bağlı sigortalıların eş ve çocuklarının SSK kanalıyla yurt dışına gitmesine ve tedavi olmasına mevzuatın izin vermemesi nedeniyle yurt dışına gidememişti. Köse ailesi o dönem hukuk mücadelesi başlatarak mahkeme kararıyla mevzuatla ilgili yasal değişiklik yapılmasını sağladı. Bunun üzerine Esin Köse ve ailesi Almanya’ya gitti. Almanya’da gerçekleşen kontrollerden sonra Esin Köse’ye, 23 Nisan 2005 tarihinde Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde gönüllü bir Alman öğretmenden alınan kemik iliği nakli yapıldı. Ancak SSK yönetiminin Almanya’daki tedavi süresi ile bazı harcamaları sınırlandırması ve ailenin maddi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle Esin Köse, Almanya’dan erken dönmek zorunda kaldı. Naklin ardından bir süre daha tedavisine devam edilen ve operasyonlar geçire Köse sağlığına kavuştu.

Tedavi sonrası eğitimine önem verdi

Esin Köse çocukken yaşadığı hastalık sebebiyle birçok tedavi gördü. Eğitiminde de aksamalar olan Köse, tedavi sonrası öğrenim hayatına önem verdi. Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Köse, Almanca, İngilizce ve Rusça dillerini öğrendi.

17 yıl aradan sonra ise Esin Köse yumuşak doku kanserine yakalandı. Ataşehir’de özel bir hastanede tedavi gören Esin Köse’nin babası Ahmet Köse, hastalık sebebiyle birçok varlıklarını sattıklarını ve maddi olanaklarının da kötüleştiğini belirtti.

“Bu sene Nisan ayı gibi ağrıları başladı”

Baba Ahmet Köse, “Almanya Goethe Üniversitesi’ne gittik burada 24 yaşında bir Alman ilik verici, Esin’e iliğini bağışladı. Belli bir dönemden sonra duraklama ve geri çekilme dönemine girdi. O sırada gördüğü kemoterapi nedeniyle böbreklerinde ve mesanesinde problem çıkmıştı. 7 saat süren bir mesane operasyonu geçirdi. Daha sonra ara kontroller ile birlikte hayatına devam etti, üniversite okudu. Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 3 dil biliyor, Almanca, İngilizce ve Rusça. Yüksek lisansa hazırlanıyordu, bu sene Nisan ayı gibi ağrılardan söz etmeye başladı. Kocaeli Üniversitesine götürdük yapılan tetkiklerde bir tümör hastalığı ortaya çıktı, yumuşak doku kanseri denen. Ve bu hastalığın Esin’in ilk hastalığı ile ilgisi yok.” dedi

“Boyumuzu aşan ödemeler yaptık”

Ödemeleri yapmakta zorlandığını belirten Ahmet Köse, “Esin’in rahatsızlığı için Türkiye’de doktor araştırdık ve bize 3 isim geldi. Bir doktora yöneldik ve ilk ameliyatını 15 Haziran’da oldu. Tetkikte alınan parçanın habis tümör olduğu ortaya çıktı. Doktor hemen radyoterapi görmesi gerektiğini söyledi. Kocaeli Üniversitesinde 28 seans radyoterapi gördü. Daha sonra operasyona bağlı sol bacağındaki zayıflama sebebiyle fizyoterapi gördü. Hepsi gayet güzel gidiyordu, Ekim ayının başlarında bacağında ağrı başladı. Yine tetkikler yapıldı ve nüksettiği belirlendi. 8 saat süren ve 3 farklı disiplinden hocanın girdiği bir ameliyat geçirdi. Şu an kendinde, fizyoterapi ve radyoterapi alıyor. Tabii boyumuzu aşan birkaç ödeme yaptık. Bugün hastanede çok yüksek rakamlara ulaşan yeni ödemelerin olduğu söz edildi. Şu an görüşüyoruz, çocuğumuzu alıp çıkacak değiliz” dedi.