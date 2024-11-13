Almanya’nın Duisburg şehrinde görev yapan Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Kızılçukur köyünden imam Fatih Eryılmaz, 6 Kasım’dan beri kayıp.

Yaklaşık 2 ay önce Türkiye’den görevlendirme ile Almanya’ya giden Fatih Eryılmaz kayıp olduğu günden bugüne kadar her yerde aranıyor. Eyüp Sultan Camii’nde görev yapan Eryılmaz’ın son olarak bir mağazanın parkında görüldüğü belirtildi. Duisburg polisi, imamı bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Evli ve iki çocuk babası olan Eryılmaz’ın aniden ortadan kaybolması, hem ailesini hem de cemaatini büyük bir üzüntüye boğdu. Eryılmaz için arama çalışmaları devam ediyor.