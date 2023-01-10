Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan yüzlerce iklim aktivisti protesto düzenledi. Polis, göstericileri yaka paça gözaltına aldı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan yüzlerce iklim aktivisti protesto düzenledi. Polis, göstericileri yaka paça gözaltına aldı.

Almanya’da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan kömür madeninin genişletilmesine onay verilmesi protestoya neden oldu. Yüzlerce iklim aktivisti, enerji firması RWE tarafından işletilen Garzweiler madenini genişletilmesi amacıyla Luetzerath köyünün yıkılmasını protesto etti. Göstericiler, Almanya’nın iklim politikasında gerileme yaşandığını belirterek, RWE’nin bölgeye girmeye çalışan araçlarını engelledi.

Bazı göstericiler, kazdıkları çukurlarda otururken, bazıları ise kurdukları ahşap yapıların üzerine çıktı. Polis, protestocuları dağılmaları konusunda uyarmasının ardından yaka paça gözaltına aldı. Kaç göstericinin gözlatına alındığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Bölge Mahkemesi, dün arazisi ve evleri artık RWE’ye ait olan köyün boşaltılmasına yönelik daha önceki bir kararı onamıştı.

RWE, Garzweiler madeninden her yıl yaklaşık 25 milyon ton linyit çıkarıyor.