Almanya’nın başkenti Berlin’de kendilerini "Son Jenerasyon" olarak adlandıran iklim aktivistlerinin ellerini asfalta yapıştırması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Almanya’nın dört bir köşesinden yaklaşık 800 iklim aktivisti başkent Berlin’e geldi. Kendilerini "Son Jenerasyon" olarak adlandıran iklim aktivistleri hafta sonu yaptıkları eylemleri bugün de sürdürdü. Önceden belirledikleri caddede toplanan iklim aktivistleri, ellerini asfalta yapıştırdı. Olay yerine gelen polisler, özel çözeltilerle aktivistlerin ellerini yapıştırıcıdan temizledi. Başkentte yüzlerce polisin görev yaptığı eylem sonunda çok sayıda aktivist gözaltına alındı. Eylem nedeniyle cadde uzun süre araç trafiğine kapatıldı.

"Bu tür protesto biçimlerini desteklemiyoruz"

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Hebestreit eylemler hakkında yaptığı açıklamada, "Elbette, bu tür protesto biçimlerini desteklemiyoruz" dedi. Hebestreit, iklim krizi ile ilgili yapılan çalışmaların önceki hükümetlere göre hız kazandığını sözlerine ekledi.

Aktivistlere tepki yağıyor

Dünya genelinde hızla değişen iklim şartlarına dikkat çekmek için eylem düzenleyen aktivistler ve sürücüler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Bazen ambulans ve itfaiyeye de yol vermeyen aktivistler, bu nedenle eleştiri oklarının hedefi oluyor.

Lüks mağazalara boya fırlattılar

Alman basınının "iklim kaotikleri" olarak isimlendirdiği grup, cumartesi günü şehrin en önemli alışveriş caddelerinden olan Kurfürstendamm’daki bazı lüks mağazaların camlarına turuncu boya fırlatmış, polis bazı aktivistleri gözaltına almıştı. Dün de eylemlerini sürdüren aktivistler, Berlin-Tempelhof’taki yarış pistine kendilerini yapıştırmıştı. Aktivistler, güvenlik görevlileri tarafından pistten çıkarılmıştı.

Öte yandan karayolunu trafiğine kapama, tehlikeli müdahale, izinsiz giriş, mülke zarar verme ve polislere karşı direniş gibi nedenlerle iklim aktivistleri hakkında yaklaşık 3 bin soruşturma yürütülüyor.