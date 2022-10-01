Almanya’nın Köln kentinde halk, hayat pahalılığına karşı düzenledikleri gösteride fiyat artışlarını ve hükümetin enerji politikalarını protesto etti.

Almanya’nın Köln kentinde halk, hayat pahalılığına karşı düzenledikleri gösteride fiyat artışlarını ve hükümetin enerji politikalarını protesto etti.

Almanya’nın Köln kentinde yüzlerce kişi, ülkedeki fiyat artışlarını ve hükümetin enerji politikalarını protesto etti. Düzenlenen gösteride protestocular tepkilerini ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla dile getirdi. Üzerinde "Bu kadarı yeterli", "Ücretler düşürülsün", "Maaşlar yükseltilsin" yazan pankartları taşıyan göstericiler, hükümetin açıkladığı yardım paketini eleştirerek, enerji fiyatlarının yükselişinin durdurulmasını talep etti.

Gösteriye katılan İnşaat Sendikası (IG BAU) Köln Şubesi Başkanı Mehmet Perişan yaptığı konuşmada, "Fiyat artışlarına karşı etkinlik olduğu için buradayız. Fiyat artışına karşı çalışmalarımızı sendika içerisinde başlattık. Bugün bildiğiniz gibi benzin, mazot fiyatları yüzde yüz arttı. Yiyecekler, günlük tükettiğimiz şeyler yüzde 30 ila yüzde 60 arası arttı. Bildiğiniz gibi enflasyon yüzde 8 deniyordu, dün yüzde 10’u buldu dediler" dedi.