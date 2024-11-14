Almanya’da görev yapan imam Fatih Eryılmaz’dan 6 Kasım tarihinden bu yana haber alınamıyor.

Almanya’nın Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii’nde yaklaşık 2 aydır görev yapan imam Fatih Eryılmaz’ın kayıp olduğu belirtildi. Türkiye’den görevlendirilen Eryılmaz’ın 6 Kasım’da sabah namazı öncesinde camide cemaat tarafından görüldüğü ancak namaz vaktinde camide olmadığı, son olarak ise bir marketin otopark alanında görüldüğü öğrenildi.

Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı İbrahim Demirhan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kıymetli hocamız Fatih Eryılmaz’ı aramamıza rağmen ulaşamıyoruz. Vatandaşlardan yardım bekliyoruz” ifadesini kullandı. Duisburg polisi de yaptığı aramalardan sonuç alamadı.

Cami cemaatinden Nurettin Arslan, Fatih Eryılmaz’ın yalnızca kaybolduğunu duyduğunu ifade ederek, “Camiyi sabah namazında açmış ama namaza gelmemiş. Şimdi namazı cemaatten başka bir arkadaş kıldırıyor” dedi.

Sefer Doğan ise, “Şu anda şüphe içindeyiz ama inşallah geri döner. Fakat gideli 8-10 gün oldu, bir malumat vermesi gerekiyordu. Hocayı tanıyoruz, Kütahyalıdır kendisi, bir ay oldu geleli. Dönmesini bekliyoruz ama maalesef bir belirti yok şu ana kadar. Çocukları perişan durumda. Bile bile terk edeceğini düşünmem” diye konuştu.