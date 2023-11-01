Almanya’nın Köln kentinde yüzlerce kişi, Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dünyanın dört bir yanından tepkiler devam ediyor. Almanya’nın Köln kentinde bulunan Heumarkt Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Gösteriye farklı milletlerden birçok kişi katıldı. Göstericiler, Almanya’nın İsrail’e olan desteğini eleştirerek, İsrail’in Filistin’e karşı gerçekleştirdiği saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, “Özgür Filistin” ve “Bombardımanı durdurun“ sloganları atarak, “Ateşkes”, “Gazze’ye özgürlük” ve “Savaşı durdurun” yazılı pankartlar açtı.

Aynı bölgede ellerinde İsrail bayrakları bulunan yaklaşık 10 kişilik bir grup ise karşıt gösteri düzenledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız bir şekilde sona erdi.