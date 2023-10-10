Almanya’nın Siegburg şehrinde 7 Ekim Cumartesi günü açılan DİTİB Merkez Camii’ne taşla saldıranlar, Berlin’de polise teslim oldu.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Siegburg şehrindeki DİTİB Merkez Camii, kimliği belirsiz kişiler tarafından 7 Ekim Cumartesi yerel saatle 23.09’da taşlı saldırıya uğradı. Olaydan sonra saldırganlar, Berlin’de polise teslim oldu. Saldırganların, Doğu Almanya’da faaliyet gösteren Last Rescue Germania adında aşırı sağcı bir grup üyesi olduğu ifade edildi. Savcılık, camiye saldırıldığı gün yerde taşlara sarılı olarak ’LRG’ adlı aşırı sağcılara ait broşür buldu. Siegburg’daki DİTİB Camii’nin güvenlik kamerasındaki görüntülerde, saldırganların caminin ana girişine doğru yürüdüğü, ellerindeki taşları kapıya attıkları görülüyor. Saldırı sonrasında camide maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Saldırganlar teslim oldu

Emniyetten edinilen bilgiye göre, 23 ve 26 yaşlarındaki iki saldırgan Berlin merkez tren istasyonunda kendilerini ihbar ederek teslim oldular. Polisin, saldırganların DNA örneklerini aldığı ve bir cep telefonuna el koyduğu bildirildi. Olayla ilgili Bonn Savcılığı geniş soruşturma başlatırken, Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu’nun da konuyu yakından takip ettiği ifade edildi. Soruşturmanın aşırı sağcı bir saldırı olarak değerlendirilerek devam edeceği belirtildi. Saldırganlar daha sonra serbest bırakıldı.