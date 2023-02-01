Almanya’nın kuzeyindeki Flensburg şehrinde bulunan Ditib Fatih Camisi’nde dini eğitim alan çocuklar ders arasında bahçeye gelen Alman tarafından tehdit edildi.

Almanya’nın kuzeyindeki Flensburg şehrinde bulunan Ditib Fatih Camisi’nde dini eğitim alan çocuklar ders arasında bahçeye gelen Alman tarafından tehdit edildi.

Almanya’nın kuzeyindeki Flensburg şehrinde hizmet veren Ditib Fatih Camisi’nde din dersi alan 8-12 yaş arasındaki çocuklar ırkçı tehditlere maruz kaldı. Din görevlisi Semra Zemheri tarafından eğitim gören çocuklar, teneffüste caminin avlusunda oynadıkları sırada, bahçeye gelen 30 yaşlarındaki Alman kadın tarafından “Sizler domuzsunuz, caminizi de sizi de yakacağım, öldüreceğim” sözleriyle tehdit edildi. Kadından korkan çocuklar, durumu hemen öğretmenleri Zemheri’ye bildirdi. Zemheri ise çocukları sınıfa alarak cami imamı Emrullah Çiftçi’ye konu hakkında bilgi verdi. Çocukların büyük korku ve panik yaşadığını belirten Zemheri, "Bazı çocuklar korkudan ağlayarak tuvalete bile gidemedi. Irkçı kadının uygunsuz davranışlar sergilediğini ben de pencereden bizzat gördüm. Beni gördüğü sırada geri çekilerek uzaktan izlemeye başladı. Bir öğrencimiz bu kadının, kendisini eve davet ettiğini fakat bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Sonra da kadın bu çocuğumuza hakaret ederek elinde bıçak ile bağırmaya başlamış. Kadın, hakaret ve tehditler savurmuş" diyerek polise tutanak tutturdu.

"Çocukların psikolojileri bozuldu"

İmam Emrullah Çiftçi de durumu cami başkanı Erkan Özhizalan’a aktardı. Özhizalan olay yerine gelen polislerin öğrencilerin ifadesini aldığını söylerken, "Bu olay sonrası çocukların psikolojileri bozuldu ve camiye gelmeye korkmaya başladılar. Olayla ilgili velilerimiz de bilgilendirildi. Hamburg Din Hizmetleri Ataşesi Osman Dikeç ve Ditib Nord Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök’e de durumu bildirdik" dedi.

"Yargıya güveniyoruz"

Hamburg şehri ve Schleswig-Holstein eyaletindeki 36 diyanet camisinin çatı kuruluşu olan Ditib Nord Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök ise eyalet birliği olarak konuyla ilgilendiklerini belirterek, "Hamburg Başkonsolosu, Din Hizmetleri ataşemiz ve Alman makamları konuyla ilgileniyorlar. Bilhassa Ditib camilerine karşı sözlü ve fiziki saldırılar sürekli oluyor. Biz 60 yıldır burada yaşıyoruz ve Almanya’nın bir parçasıyız. Bu olaylar bizleri üzse de yolumuza devam edeceğiz. Tüm insanları sevip saymaya devam edeceğiz. Umarız ki en kısa zamanda bu olayı yapan faşist ve ırkçı kişi gerekli cezayı alacaktır. Alman makamlarıyla görüşüyoruz ve yargıya da güveniyoruz" açıklamasını yaptı.