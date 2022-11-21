Almanya’nın Kuzey-Ren Vesftalya eyaletinde kontrolden çıkan belediye otobüsü önce taksiye çarptı, ardından iş yerlerine daldı. Kazada, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vesftalya eyaletinde kontrolden çıkan belediye otobüsü önce taksiye çarptı, ardından iş yerlerine daldı. Kazada, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vesftalya eyaletine bağlı Sankt Augustin kentinde, belediyeye ait bir yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Otobüs önce taksiye çarptı, ardından alışveriş merkezindeki iş yerlerine daldı. Kazada, biri hamile kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, hamile kadının durumun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Otobüsün ve taksinin kullanılamaz hale geldiği kazada en az 5 dükkan ise hasar aldı. Yetkililer, müşterilerin dükkanda olmaması nedeniyle büyük bir facianın önüne geçildiğini ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaza sonrası olay yerine gelen Sankt Augustin Belediye Başkanı Max Leitterstorf, yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.