Almanya’da yaşayan ve 10 aylık bebekleri ellerinden alınarak eşcinsel bir aileye verilen baba Mustafa Yolal, çocuklarının Türk ve Müslüman bir aileye verilmesini istediklerini ve dava açacaklarını ifade etti.

Almanya’da yaşayan ve 10 aylık bebekleri ellerinden alınarak eşcinsel bir aileye verilen baba Mustafa Yolal, çocuklarının Türk ve Müslüman bir aileye verilmesini istediklerini ve dava açacaklarını ifade etti.

Almanya’da Türk ailenin 10 aylık bebeği, gelişim yetersizliği ve annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle ellerinden alınarak eşcinsel bir aileye verildi. Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık ve Mustafa Yolal, oğulları Emir’in Aachen Gençlik Dairesi tarafından Köln yakınlarında yaşayan eşcinsel aileye verilmesine tepki gösterdi. Ayrımcılık ve baskıya uğradıklarını söyleyen Küçükbıyık yardım ve destek istediklerini dile getirdi.

Oğulları Emir’in 30 Mayıs’ta ellerinden alındığını dile getiren Küçükbıyık, “Çocuğumun normal bir aileye verilmesini istemiştim. Çocuk alındıktan iki hafta sonra Aachen Gençlik Dairesi’nden Emir’in yeni bakıcı ailesinin eşcinsel olduğunu öğrendim“ dedi.

Konuyla ilgili mahkeme sürecinin başladığını ifade eden baba Yolal ise, “Bunlar Almanya’da aile olarak kabul ediliyor. Aileyi kötülememiz bir suç. Aksini iddia edersek bu aile olamaz dersek bir ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacağız“ diye konuştu. Çocuklarının Türk ve Müslüman bir aileye verilmesini talep ettiklerini belirten Yolal, “Orada kalmasını istemiyoruz. Bunun için bir dava daha açacağız. Bunun için desteğe ve yalnız kalmamaya ihtiyacımız var“ şeklinde konuştu.

“Annesinin Türkçe konuşması, oğlum demesi yasak“

Aachen Gençlik Dairesi’ne bağlı Anne-Çocuk Kurumu’nun orada kaldığı dönemde çocuğunu emzirmesine müsaade etmediklerini iddia eden anne Küçükbıyık, çocuğuna hazır mama vermesini istediklerini söyledi. Adalet istediğini söyleyen Küçükbıyık, psikolojik nedenlerle çocuğuna zarar vermesinin söz konusu olmadığını söyledi. Anne Küçükbıyık, “Alman Gençlik Dairelerinin amaçları elimizden çocuklarımızı almak. Kalan aileler baskı altında ve tehdit ediliyor“ dedi.

Türk Konsolosluk yetkililerinin sürekli yardım ettiklerini dile getiren baba Yolal, “Çocuğun onlarla kiliseye gitmesi serbest fakat annesinin çocuğuyla Türkçe konuşması, oğlum demesi yasak. Benim görüşme yasağım var. Annesi ayda bir kez görebiliyor. Ben de babalığı tanıttıktan sonra görebileceğim. Gençlik dairelerinin yabancıların çocuklarını baskı ve hilelerle nasıl ailelerin ellerinden aldıklarını bütün kamuoyuna anlatmak istiyoruz. Sizlerde yanımızda olursanız bize güç kuvvet verirsiniz“ şeklinde konuştu.